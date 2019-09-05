Видео: на площади Александра Невского рисуют новое граффити с Сергеем Бодровым

Сергей Бодров трагически погиб в сентябре 2002 года.

Прошедшей ночью недалеко от метро "Площадь Александра Невского" закрасили граффити с изображением актера Сергея Бодрова. Рисунок находился на трансформаторной будке возле Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, его закрасили сами художники. Об этом они сообщили в своем Instagram.

Художники из объединения HoodGraff тут же сообщили, что изображение актера исчезнет не навсегда. Его уже начали рисовать заново, поэтому петербуржцы уже в скором времени смогут увидеть новый портрет Бодрова.

Напомним, Сергей Бодров трагически погиб в 2002 году во время съёмок своего фильма. Его портрет на площади Александра Невского появился в 2014 году.

Фото: Instagram/ myhoodisgood

Видео: Piter.TV