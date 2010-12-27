Loketski создал на Парнасе комикс "Культурный человек"

Художник придумал нового супергероя – CULTUREMAN'а.

Петербургский уличный художник Loketski поделился в своем Instagram комиксом "Культурный человек", который появился утром 7 сентября на трансформаторных будках на Парнасе.

"В результате укола секретной голливудской сыворотки простой российский министр превращается в супергероя - CULTUREMAN"а", – написал Loketski в посте.

Художник отметил, что главная суперспособность его героя – удерживаться в кресле министра культуры при низком уровне собственной культуры. Есть у него и слабости – обсценный лексикон.

Выдуманный CULTUREMAN – "неутомимый борец с комиксами и их половозрелыми читателями". Супергерой борется с оскорбителями патриотических и религиозных чувств.

Ранее на Piter.TV: Мединский назвал чтение комиксов "убожеством".

Фото: @loketski / Instagram