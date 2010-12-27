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Мединский назвал чтение комиксов "убожеством"
Сегодня, 18:26
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Rybka123

Мединский назвал чтение комиксов "убожеством"

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Свое мнение политик высказал в контексте дискуссии о формах подачи исторических событий.

Министр культуры Владимир Мединский негативно высказался о пристрастии взрослых людей читать комиксы. Политик прокомментировал графические книги  во время 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке

Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством,
- передает словам министра ТАСС.

Такое мнение политик высказал в контексте дискуссии о формах подачи исторических событий. По его мнение рассказывать историю нужно в простой манере "понятной и ребенку". В пример он привел современные Голливудские картины, от которых российский кинематограф "пока отстает".

Фото: открытые источники

Теги: владимир мединский, исторические фильмы, комиксы, министр культуры
Категории: Лента новостей, Культура,

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