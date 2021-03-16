Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о бессознательной германизации в Калининградской области. Об этом он сказал на выступлении в рамках Балтийского культурного форума.

Мединский напомнил, что земли Калининграда, которые были частью Пруссии, вошли в состав России, а город Кенигсберг был переименован в Калининград сознательно. Он подчеркнул, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы, особенно в гербах Балтийска и Черняховска. По словам Мединского, речь идет не об искоренении германской культуры

Мы за объективное отношение к истории. Но дело в том, что русский город Калининград в состав Германии никогда не входил. Он построен почти с нуля. Поэтому эти исторические флешбэки, на мой взгляд, должны остаться уделом специалистов и в общественное сознание не внедряться. Владимир Мединский, помощник президента РФ

