В Калининградской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке 124 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, в период с августа по ноябрь 2025 года индивидуальный предприниматель из областного центра совместно со своим приятелем свалили при помощи спецтехники деревья различных пород. Отмечается, что у них не было соответствующих разрешительных документов.
Согласно экспертной оценке, суммарный ущерб Лесному фонду РФ превысил 3,2 млн рублей. Противоправные действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ России. В настоящий момент следственные действия продолжаются.
Видео: УМВД по Калининградской области
