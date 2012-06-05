  1. Главная
Сегодня, 14:28
142
В Калининградской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке 124 деревьев

Согласно экспертной оценке, суммарный ущерб Лесному фонду РФ превысил 3,2 млн рублей.

В Калининградской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке 124 деревьев.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в период с августа по ноябрь 2025 года индивидуальный предприниматель из областного центра совместно со своим приятелем свалили при помощи спецтехники деревья различных пород. Отмечается, что у них не было соответствующих разрешительных документов.

Согласно экспертной оценке, суммарный ущерб Лесному фонду РФ превысил 3,2 млн рублей. Противоправные действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ России. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Видео: УМВД по Калининградской области

