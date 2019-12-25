В Петербурге появились граффити с тамагочи и Polaroid

Известная петербургская граффити-команда HoodGraff разрисовала яркими красками стены в центре города.

Известная петербургская граффити-команда HoodGraff разрисовала яркими красками стены в центре города. На граффити художники изобразили тамагочи, Полароид и кассету VHS – самые желанные предметы эпохи 90-х. Эти работы созданы в поддержку выхода нового сериала на телеканале ТНТ о жизни в 90-е: "Мир! Дружба! Жвачка!". Премьера состоится 18 мая.

Мы вспомнили свои 90-е и то, что было нашими мечтами на тот момент: очень хотелось иметь тамагочи, делать фотографии на Полароид и смотреть новые боевики на кассете. Артём Бурж, руководитель HoodGraff studio

По сюжету нового серила, на дворе 1993 год. Три друга – Санька, Вовка, Илюша и примкнувшая к ним Женька крутятся в водовороте насыщенных событий. То они ищут деньги за случайно разбитую машину авторитета, то дед в доме престарелых взял стариков в заложники.

Белье на веревках во дворе и шлягеры Татьяны Булановой, синтепоновые костюмы Adidas и дутые болоньевые фиолетовые штаны, самодельные нунчаки и плакаты Сталлоне. Вселенная сериала пропитана символами 90-х и атмосферой того времени.

Граффити-команда в Петербурге известна многим своими черно-белыми портретами. Им принадлежит граффити с Павлом Дуровым, Виктором Цоем, Сергеем Бодровым, Вячеславом Черчесовым.

Ранее в Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса .

Фото: HoodGraff