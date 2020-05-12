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В Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса 

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Работы можно посмотреть через Google карты.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса. Об этом Piter.TV сообщила арт-группа Явь.

Из-за коронавируса физический мир сейчас сжался до отдельных государств и стен квартир. Мы решили поэкспериментировать и временно сжали также и свой духовный мир мысленными культурными границами, обратившись в своем творчестве к картинам российских и советских художников

сказано в сообщении

Художники отметили, что соответствующий проект переосмыслением девяти работ в современных реалиях как коронавируса, так и технологического прогресса.

Новые граффити появились на Звенигородской улице, на улице Тюшина и на улице Воронежская. Работы можно посмотреть через Google карты.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный советует петербуржцам выходить на прогулки.

Фото:арт-группа Явь

Теги: граффити, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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