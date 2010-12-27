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В Петербурге на фасаде дома появилась первая цифровая фреска
Сегодня, 17:54
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на фасаде дома появилась первая цифровая фреска

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Её автором является художник Олег Лукьянов.

В четверг, 28 ноября, в Петербурге на фасаде дома появилась первая цифровая фреска. Об этом сообщает художник Олег Лукьянов.

Фреска расположилась на фасаде дома дома № 6 на Каменноостровском проспекте. Художник предварительно получил разрешение от ЖЭКа на нанесение её на стену. Также соответствующий перформанс согласован с жильцами дома.

Олег Лукьянов нанес новое изображение на стену с помощью технологии "Urban-фреска". Отмечается, что посетить выставку может любой желающий бесплатно. 

Ранеее мы сообщали о том, что Нельсон прокомментировал снос своего знаменитого двора.

Фото:предоставлено организаторами

 

Теги: культура, новости спб, общество, олег лукьянов
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Культура, Картина дня,

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