Её автором является художник Олег Лукьянов.

В четверг, 28 ноября, в Петербурге на фасаде дома появилась первая цифровая фреска. Об этом сообщает художник Олег Лукьянов.

Фреска расположилась на фасаде дома дома № 6 на Каменноостровском проспекте. Художник предварительно получил разрешение от ЖЭКа на нанесение её на стену. Также соответствующий перформанс согласован с жильцами дома.

Олег Лукьянов нанес новое изображение на стену с помощью технологии "Urban-фреска". Отмечается, что посетить выставку может любой желающий бесплатно.

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Фото:предоставлено организаторами