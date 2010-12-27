В четверг, 28 ноября, в Петербурге на фасаде дома появилась первая цифровая фреска. Об этом сообщает художник Олег Лукьянов.
Фреска расположилась на фасаде дома дома № 6 на Каменноостровском проспекте. Художник предварительно получил разрешение от ЖЭКа на нанесение её на стену. Также соответствующий перформанс согласован с жильцами дома.
Олег Лукьянов нанес новое изображение на стену с помощью технологии "Urban-фреска". Отмечается, что посетить выставку может любой желающий бесплатно.
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Фото:предоставлено организаторами
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