Галерею фресок в переулке Радищева не закрасят до сентября

Судьба стрит-арта недалеко от "Чернышевской" решится осенью.

Стало известно, что Галерею фресок в переулке Радищева не закрасят. Автору фресок Олегу Лукьянову удалось добиться отсрочки. Об этом сообщили на странице музея под открытым небом в Instagram.

Ранее Piter.TV сообщил, что власти Центрального района Петербурга приняли решение закрасить Галерею в переулке Радищева. Соответствующее предписание администрация района получила из администрации президента РФ. Юридически такое творчество на стенах города считается незаконным, однако место стало настоящей достопримечательностью для петербуржцев и гостей города.

"Друзья, соратники, поддерживающие и сочувствующие! Нас не закрасят! Пусть временно, до сентября, но мы рады тому, что добились отсрочки! Благодарим за адекватность представителей администрации Центрального района. Надеемся, что осенью депутаты петербургского парламента снова вернутся к обсуждению Закона о стрит-арте, который Петербургу так необходим", - написали в Instagram.

Олег Лукьянов пообещал бороться за то, чтобы качество исполнения, содержание, художественная ценность и популярность среди населения тоже учитывались. На данный момент любое изобразительное искусство на стенах уничтожается, даже если оно несет позитивный посыл.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилось первое легальное граффити.

Фото: vk.com/olegmihalych