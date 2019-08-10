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В Петербурге появился стрит-арт, посвященный очередям за финской визой

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Изображение разместил на своей странице "ВКонтакте" лидер проекта UrbanFresco Олег Лукьянов.

Свой пост Лукьянов снабдил сообщением: "Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее". 

Очереди в центр на улице Марата стали постоянными после того, как в финском консульстве объявили о новых правилах получения шенгенских виз. После их объявления в центре стали образовываться очереди из желающих оформить визы по новым правилам. Сообщения о повышенном ажиотаже появлялись в начале августа

Отметим, что Piter.TV ранее представлял репортаж о том, как проект UrbanFresco работает в Петербурге и с чем ему приходится сталкиваться.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: urban fresco, визы, петербург, стрит-арт, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество, Картина дня,

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