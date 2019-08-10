В Петербурге появился стрит-арт, посвященный очередям за финской визой

Изображение разместил на своей странице "ВКонтакте" лидер проекта UrbanFresco Олег Лукьянов.

Свой пост Лукьянов снабдил сообщением: "Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее".

Очереди в центр на улице Марата стали постоянными после того, как в финском консульстве объявили о новых правилах получения шенгенских виз. После их объявления в центре стали образовываться очереди из желающих оформить визы по новым правилам. Сообщения о повышенном ажиотаже появлялись в начале августа.

Отметим, что Piter.TV ранее представлял репортаж о том, как проект UrbanFresco работает в Петербурге и с чем ему приходится сталкиваться.

Фото, видео: Piter.TV