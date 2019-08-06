В визовом центре Финляндии на Марата выстроилась огромная очередь

По подсчетам очевидцев, у входа толпится около 200 петербуржцев.

В визовом центре Финляндии на углу Стремянной, 21/5 и Марата, 5 образовалась огромная очередь, которая тянется с улицы. Петербуржцы спешат получить визу до введения новых правил в сентябре 2019 года. Очевидцем происходящего стал мобильный корреспондент Piter.TV.

Жители стали занимать очередь еще с самого утра. В ней также немало времени пришлось провести тем, кто записался через сайт.

Дело в том, что с 1 сентября в силу вступают новые правила получения шенгена. Помимо заявления россиянам нужно будет в обязательном порядке предоставить информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также наличие денежных средств для путешествия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за 4 года в России уничтожили 32 тысячи тонны санкционки.

Видео: Piter.TV