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За 4 года в России уничтожили 32 тысячи тонны санкционки
Сегодня, 14:45
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nastya960

За 4 года в России уничтожили 32 тысячи тонны санкционки

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Указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну был подписан Владимиром Путиным в 2015 году.

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго, был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. То есть с разрешения правительства вся незаконная продукция уничтожается на вполне законных основаниях.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Также Россия с 10 августа приостановит ввоз яблок и груш из Китая.

Фото: открытые источники 

Теги: россельхознадзор, санкицонные продукты, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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