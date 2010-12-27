За 4 года в России уничтожили 32 тысячи тонны санкционки

Указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну был подписан Владимиром Путиным в 2015 году.

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго, был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. То есть с разрешения правительства вся незаконная продукция уничтожается на вполне законных основаниях.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Также Россия с 10 августа приостановит ввоз яблок и груш из Китая.

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