Россия с 10 августа приостановит ввоз яблок и груш из Китая

Было уже несколько поставок зараженных, карантинных фруктов.

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставки зараженной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители ведомства пояснили, что было уже несколько поставок зараженных, карантинных фруктов. Китай попросили пересмотреть свои принципы работы, места хранения, правила упаковки и перевозки. После этого поставки смогут быть восстановлены.

К косточковым фруктам/ягодам относятся: слива, абрикос, вишня, черешня, к семечковым: айва, рябина, груша, яблоко.

Ранее Россельхознадзор не пустил в Петербург 22 тонны мороженного лосося.

Фото: pixabay