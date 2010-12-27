Россельхознадзор не пустил в Петербург 22 тонны мороженного лосося

Сотрудники Россельхознадзора задержали в порту Петербурга крупную партию мороженной рыбы. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба организации.
Проверку не прошли более 22 тонн лосося из чилийской области Лос Лагос. Между датой выработки на упаковке и ветеринарным сертификатом нашли несоответствие. Россельхознадзор составил протоколы об административном нарушении.
Теперь судьбу лосося решит лабораторная экспертиза.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
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