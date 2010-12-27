  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россельхознадзор не пустил в Петербург 22 тонны мороженного лосося
Сегодня, 15:45
136
Cherepanov

Россельхознадзор не пустил в Петербург 22 тонны мороженного лосося

0 0

Дальнейшую судьбу рыбы решит лабораторная экспертиза.

Сотрудники Россельхознадзора задержали в порту Петербурга крупную партию мороженной рыбы. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба организации.

Проверку не прошли более 22 тонн лосося из чилийской области Лос Лагос. Между датой выработки на упаковке и ветеринарным сертификатом нашли несоответствие. Россельхознадзор составил протоколы об административном нарушении.

Теперь судьбу лосося решит лабораторная экспертиза.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге

Фото: пресс-служба Россельхознадзора 

Теги: лосось, россельхознадзор, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии