Россельхознадзор не пустил в Петербург 22 тонны мороженного лосося

Дальнейшую судьбу рыбы решит лабораторная экспертиза.

Сотрудники Россельхознадзора задержали в порту Петербурга крупную партию мороженной рыбы. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба организации.

Проверку не прошли более 22 тонн лосося из чилийской области Лос Лагос. Между датой выработки на упаковке и ветеринарным сертификатом нашли несоответствие. Россельхознадзор составил протоколы об административном нарушении.

Теперь судьбу лосося решит лабораторная экспертиза.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора