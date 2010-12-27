Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге

Цены на бензин и продукты в городе на Неве дорожают медленнее, чем по всей стране.

В июне 2019 года в Северо-Западном Федеральном округе возобновилось снижение инфляции. Об этом сообщила пресс-служба "Банка России".

Отмечается, что по сравнению со всем годом прирост стоимости потребительской корзины в Петербурге уменьшился на 0,3 % — с 4,7 до 4,3 %. На это повлияло в большей степени то, что в первый летний месяц после теплой весны на прилавках магазинов появилось много свежих овощей. Кроме того, из-за перенасыщения рынка снизились цены на мясо — с 3,7 до 3,5 %. Все это связано с менее активным, чем по всей России, ростом цен на бензин в регионе.

В целом, согласно прогнозу "Банка России", инфляция по стране к концу 2019 года будет находиться в диапазоне 4,2-4,7 %, в дальнейшем закрепится на цифре 4 %.

Ранее ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью банкоматов.

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