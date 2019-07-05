ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью банкоматов

Центральный Банк России также предложил рекомендации во избежании потери банками средств.

Центробанк выявил новый вид мошенничества при переводе средств через банкоматы. Соответствующий обзор опубликовал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

Виной всему несовершенство сценариев переводов денежных средств и относится к виду мошенничества с отменой транзакции. Мошенник выбирает вид перевода с карты на карту и указывает номер карты получателя. Терминал направляет сообщения банку отправителю и банку получателю, после чего совершается перевод

Но на этом операция не считается завершенной. Банкомат запрашивает у отправителя разрешение на списание комиссии. Отправитель не дает согласия, в результате чего средства должны вернуться в банк-отправитель. Но после снятия "заморозки", деньги уже выведены с карты.

Чтобы предотвратить данный вид мошенничества, ЦБ рекомендовал банкам контролировать корректность сценариев работы банкоматов. Одобрение на отмену операции отправителю должно приходить только после сообщения об успешном возврате средств со стороны получателя. Также Центробанк предлагает еще одно средство борьбы со злоумышленниками – получение согласия на взимание комиссии до отправки авторизованных сообщений на операцию.

Видео: Piter.TV