Глава оператора мусорной реформы Буцаев ушел в отставку

Он уволился по собственному желанию.

Глава "Российского экологического оператора", который является куратором стартовавшей в начале этого года мусорной реформы в России, Денис Буцаев отправлен в отставку. Его пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.



По информации источника издания, Буцаев, возглавивший оператор в минувшем феврале, через пару месяцев после создания компании, уволился по собственному желанию. Его уход коллеги их "Российского экологического оператора" не комментировали.

Заступить на должность Буцаева может бывший министр строительства и ЖКХ и аудитор Счетной палаты Михаил Мень.



Ранее мы писали, что россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей.

Видео: ППК РЭО / YouTube