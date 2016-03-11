Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей

За перерасчетом обратились около 1,6 млн граждан России.

После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами. За это время жители России смогли вернуть около 700 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным комитета Госдумы по экологии, 85 % обращений связано с неверными данными о количестве проживающих в доме или квартире. Также в числе причин оказались некачественное оказание услуг и длительный отъезд собственника жилья.

Ранее сообщалось, что "мусорная" реформа негативно отразилась не только на жителях России, чьи платежки существенно выросли, но и на операторах вывоза отходов. Многие из них оказались на грани банкротства.

"Мусорная" реформа – это комплекс мероприятий по изменению структуры обращения с отходами, проводимый правительством РФ с 2010 года. До 2030 года стоит задача перейти на раздельный сбор мусора, ввести жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и запрет на захоронение отходов, пригодных вторичной переработке. Затраты на реализацию программы варьируются от 20 до 100 млн евро. Предполагается, что все стратегии будут финансироваться преимущественно за счет внебюджетных средств.

Ранее мы писали, что Петербург хочет построить мусорный полигон в Новгородской области.

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