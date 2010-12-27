Петербург хочет построить мусорный полигон в Новгородской области

Соответствующие переговоры ведутся между руководством Северной столицы и 53-го региона России.

Правительство Петербурга ведет переговоры с руководством Новгородской области о строительстве мусорного полигона. Об этом пишет "Фонтанка".

Отмечается, что в аппарате новгородского губернатора отрицают даже обсуждение этого вопроса. Однако по данным издания, уже состоялось как минимум одно профильное совещание. На нем представители двух регионов поговорили о строительстве технопарка и полигона для утилизации бытовых отходов в Новгородской области. Предполагается, что в 53-м регионе России появится комплекс для переработки отходов во вторсырье.

Аналогичная ситуация происходит сейчас в Архангельской области, где осенью 2018 года начали строить экотехнопарк "Шиес". Планируется, что туда буду свозить мусор с Москвы и Подмосковья. Местные жители протестуют против такого нововведения. Активисты требуют от Путина отменить решение и запретить на уровне закона перемещение отходов между регионами без учета мнения населения.

Ранее мы писали, что петербуржцы вышли на митинг против свалки в Шиесе.

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