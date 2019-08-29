Видео: петербуржцы вышли на митинг против свалки в Шиесе 

Власти Калининского района согласовали митинг против строительства мусорного полигона.

В четверг, 29 августа, в Петербурге началась акция против строительства мусорного полигона. близ Шиеса. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Напомним, что ранее власти Калининского района согласовали митинг партии "Другая Россия" против строительства мусорного полигона. Так, походит на Площади Ленина около фонтанов. Горожане, вслед за рядом городов, потребуют свернуть строительство мусорного полигона на 30 квадратных километров.

Приближается знаковая дата - к 1 сентября правительства Архангельской области и Москвы должны представить доклад Путину о ситуации в Шиесе с "учетом мнения населения". Покажем им, что мы думаем о мусорном полигоне в Шиесе отмечают предствители партии "Другая Россия"

На плакатах молодых людей написано "Русский север - не помойка". По данным корреспондента, на акцию пришли около сотни человек.

Напомним, что осенью 2018 года власти Архангельской области начали строительство экотехнопарка "Шиес". Планируется, что туда будут свозить мусор с Москвы и Подмосковья. Местные жители против таких нововведений. Активисты потребовали президента Путина прекратить строительство полигона на станции Шиес и запретить на уровне закона перемещение отходов между регионами без учета мнения населения.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные облили грязью Любовь Соболь.

Видео:Piter.TV

Фото:другая россия/вк