Неизвестные облили грязью Любовь Соболь

В сети опубликовано видео нападения с камеры наблюдения.

Любовь Соболь в своем Twitter сообщила о нападении на нее.

Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины Любовь Соболь

Чуть позднее в сети появилось видео нападения. На опубликованных кадрах видео два молодых человека стоят у подъезда. Один из них, у дверей подъезда, снимает происходящее на видео. Второй поджидает женщину у подъехавшего автомобиля такси. Когда Соболь собирается садиться в авто, парень подбегает к женщине и убегает.

Затем Соболь отходит от машины и держит в руках телефон. Водитель такси выходит из машины и разводит руками. По словам Л. Соболь грязь попала и в салон машины.

Видео: BAZA