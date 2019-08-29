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Неизвестные облили грязью Любовь Соболь

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В сети опубликовано видео нападения с камеры наблюдения.

Любовь Соболь в своем Twitter сообщила о нападении на нее. 

Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины

Любовь Соболь

Чуть позднее в сети появилось видео нападения. На опубликованных кадрах видео два молодых человека стоят у подъезда. Один из них, у дверей подъезда, снимает происходящее на видео. Второй поджидает женщину у подъехавшего автомобиля такси. Когда Соболь собирается садиться в авто, парень подбегает к женщине и убегает. 

Затем Соболь отходит от машины и держит в руках телефон. Водитель такси выходит из машины и разводит руками. По словам Л. Соболь грязь попала и в салон машины.

Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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