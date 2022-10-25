Экономист назвала ошибку, приводящую к переплате за газ

По словам эксперта, плату за газ взимают, исходя из показаний счетчика или по нормативам.

Экономист Юлия Коваленко назвала ошибку, приводящую к переплате за газ. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам эксперта, плату за газ взимают, исходя из показаний счетчика или по нормативам. Нормативы рассчитывают, исходя из количества прописанных лиц. Коваленко отметила, что эти данные далеко не всегда своевременно обновляются. Она подчеркнула, что если люди могут часто не жить вместе в одной квартире, а данные не корректируются до актуальных.

Коваленко рекомендует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании, чтобы избегать ситуаций с переплатой за газ. Но если переплата случается, то нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в управляющую компанию для перерасчета.

