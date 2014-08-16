  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Запасы газа в Нидерландах упали до рекордно низкого уровня
Сегодня, 15:43
48
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Запасы газа в Нидерландах упали до рекордно низкого уровня

0 0

Отмечается, что газовые хранилища в стране заполнены лишь на 11%.

Запасы газа в Нидерландах упали до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на на оператора газотранспортной сети Gasunie.

Отмечается, что газовые хранилища в стране заполнены лишь на 11%. В среднем по Европе подземные хранилища газа заполнены примерно на 30%. Газ в королевство поступает по нескольким каналам. Часть топлива добывается внутри страны. Кроме того, поставки идут через Бельгию и Францию.

По данным NU.nl, из-за "геополитических факторов" новому правительству Нидерландов может потребоваться пересмотреть подход к формированию стратегических резервов. Gasunie намерена представить властям рекомендации по созданию таких запасов на случай возможных проблем с поставками.

Ранее мы сообщали, что Иран хочет покупать газ у России.

Фото: pxhere.com

Теги: газ, запасы, нидерланды
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии