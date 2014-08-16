Отмечается, что газовые хранилища в стране заполнены лишь на 11%.

Запасы газа в Нидерландах упали до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на на оператора газотранспортной сети Gasunie.

Отмечается, что газовые хранилища в стране заполнены лишь на 11%. В среднем по Европе подземные хранилища газа заполнены примерно на 30%. Газ в королевство поступает по нескольким каналам. Часть топлива добывается внутри страны. Кроме того, поставки идут через Бельгию и Францию.

По данным NU.nl, из-за "геополитических факторов" новому правительству Нидерландов может потребоваться пересмотреть подход к формированию стратегических резервов. Gasunie намерена представить властям рекомендации по созданию таких запасов на случай возможных проблем с поставками.

Ранее мы сообщали, что Иран хочет покупать газ у России.

Фото: pxhere.com