Иран хочет покупать газ у России

Тегеран заинтересован в покупке газа у Москвы. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.
По его словам, Иран заинтересован в более широком сотрудничестве с российскими компаниями для совместной разработки нефтяных и газовых месторождений. Он подчеркнул, что страна делает все для наращивания добычи газа, которая на сегодняшний день вышла на рекордный уровень. Речь идет о показателе 750 млн кубометров в сутки.
При этом, по словам Пакнежада, в этом сегменте экономики наблюдается дисбаланс. Он подчеркнул, что Тегеран планировал преодолеть дисбаланс за счет поставок российского энергоносителя.
Ранее эксперт предупредила о риске газового кризиса в Европе.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все