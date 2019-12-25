Иран хочет покупать газ у России

По словам министра нефти Ирана, республика заинтересована в более широком сотрудничестве с российскими компаниями

Тегеран заинтересован в покупке газа у Москвы. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

По его словам, Иран заинтересован в более широком сотрудничестве с российскими компаниями для совместной разработки нефтяных и газовых месторождений. Он подчеркнул, что страна делает все для наращивания добычи газа, которая на сегодняшний день вышла на рекордный уровень. Речь идет о показателе 750 млн кубометров в сутки.

При этом, по словам Пакнежада, в этом сегменте экономики наблюдается дисбаланс. Он подчеркнул, что Тегеран планировал преодолеть дисбаланс за счет поставок российского энергоносителя.

Фото: pxhere.com