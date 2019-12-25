  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иран хочет покупать газ у России
Сегодня, 15:40
95
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Иран хочет покупать газ у России

0 0

По словам министра нефти Ирана, республика заинтересована в более широком сотрудничестве с российскими компаниями

Тегеран заинтересован в покупке газа у Москвы. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

По его словам, Иран заинтересован в более широком сотрудничестве с российскими компаниями для совместной разработки нефтяных и газовых месторождений. Он подчеркнул, что страна делает все для наращивания добычи газа, которая на сегодняшний день вышла на рекордный уровень. Речь идет о показателе 750 млн кубометров в сутки.

При этом, по словам Пакнежада, в этом сегменте экономики наблюдается дисбаланс. Он подчеркнул, что Тегеран планировал преодолеть дисбаланс за счет поставок российского энергоносителя.

Ранее эксперт предупредила о риске газового кризиса в Европе.

Фото: pxhere.com

Теги: газ, иран, россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии