Эксперт предупредила о риске газового кризиса в Европе

Научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко предупредила о риске газового кризиса в Европе. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам эксперта, Европа может столкнуться с новым газовым кризисом следующей зимой из-за быстрого истощения запасов топлива. Левченко отметила, что страны ЕС уже использовали значительную часть запасов газа. Они также использовали стратегические запасы топлива прошлых лет. Левченко подчеркнула, что дальнейшее снижение запасов может привести к серьезным последствиям.

Если из-за нехватки снега этим летом придется сжигать больше газа для производства электроэнергии, то это создает риск того, что Европа не сможет выполнить цель по заполнению ПХГ, и это приведет к новому витку цен и кризису следующей зимой. Анастасия Левченко, научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара

