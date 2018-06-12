Назначения Михаила Меня остается под вопросом.

Правительство рассматривает несколько кандидатур на пост гендиректора РЭО. Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев заявлял, что должность займет Михаил Мень. Сам Мень говорил о том, что согласен перейти на новое место службы и обсуждает вопрос назначения зампреда СП. Однако после назначения аудитора Счетной палаты на место в РЭО процесс затянулся. Об этом сообщили в "ТАСС".

Давайте дождемся решения. У нас в пакете несколько кандидатур прокомментировал Гордеев

Он не уточнил, поступало ли представление президента РФ о досрочном освобождении Меня от должности в СП. Напомним, что Денис Буцаев ушел по собственному желанию 22 ноября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/