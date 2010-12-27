Оператор хочет наложить на бизнесменов новую обязанность.

В РЭО предложил наказывать бизнес за отказ от заключения договоров на вывоз мусора. Об этом сообщили в ТАСС. По данным организации, сейчас около 30% предприятий заключили договоры с РЭО на вывоз коммунальных отходов. За отказ от этой деятельности в ведомстве предлагают вводить административные штрафы для юридических лиц. Однако это невозможно сделать до тех пор, пока контракты заключаются через оферту.

Проблему решать обязательно нужно путем внесения изменений в КоАП. РЭО анализирует правоприменительную практику по привлечению к ответственности за отсутствие договора на оказание услуг обращения с твердыми коммунальными отходами с региональными операторами. Первые результаты показывают необходимость совершенствования порядка заключения договоров говорят спикеры

К такому мнению пришли генеральный директор компании Вячеслав Духин и исполняющий директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. По словам омбудсмена по бизнесу Бориса Титова, предпринимателей подобная практика не будет устраивать.

Нормативы в разных регионах различаются в сотни раз. Как получились эти цифры? Кто их придумал, что лежало в основе, кроме желания оператора гарантированно получать как можно больше средств? спрашивает предприниматель

Он объяснил, что дла начала необходимо разработать понятную всем методику действий, доказать фактами и цифрами приведенные показатели и подтвердить, что нормативы соответствуют реальности.

Проблема актуальна не для всех регионов России. Однако конкретные локации специалисты не уточнили.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге многодетным семьям дадут льготы по оплате за вывоз мусора.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

