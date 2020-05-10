В США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Отмечается, что до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра.

Американские военные сообщили о взрыве бака российской ракеты в космосе. Как отметили в Twitter-аккаунте 18-я эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, 8 мая происшествие случилось с баком от российского разгонного блока "Фрегат-СБ".

Отмечается, что взрыв не был вызван столкновением бака с другими объектами. Сам объект располагался на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной 3606 км. Пока неизвестно, угрожают ли обломки действующим спутникам.

Ранее мы сообщали о том, что США хочет, чтобы Китай подключился к договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.