США назвали условия для продления договора СНВ

Специалисты предлагают расширить документ, включив в него новые типы вооружений.

США хочет, чтобы Китай подключился к договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом в интервью The Washington Times сказал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Москва должна привести Пекин на стол переговоров. Он отметил, что сейчас Китай позиционирует себя, как великая держава, поэтому должен вести себя "соответственно".

Напомним, что в Америке заявляли о том, что думают над продлением соглашения СНВ-3. Договор истекает в 2021 году. Специалисты предлагают расширить документ, включив в него новые типы вооружений, которые на данный момент не контролируются СНВ-3.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL