Его засекла коллаборация LIGO и Virgo.

Обнаружен один из наиболее далеких источников гравитационных волн. В двух научных журналах Physical Review Letters и Astrophysical Journal Letters появились статьи от международной команды ученых, которые работают с информацией, предоставленной благодаря коллаборации LIGO и Virgo. Исследователи зафиксировали самый мощный сигнал за всю историю наблюдений.

Это не очень похоже на ту космическую "рябь", которую мы обычно наблюдаем...Это больше напоминает звук взрыва, и это самый мощный сигнал, который только наблюдали LIGO и Virgo Нельсон Кристенсен, соавтор работы из Французского национального центра научных исследований

Эксперты полагают, что сигнал рожден в результате самого массивного слияния черных дыр. Сигнал зафиксирован как GW190521. Его поймали еще в мае 2019 года при помощи лазерной интерферометрической обсерватории гравитационных волн. Также сигнал зафиксировал детектор длиной три километра в Италии. По продолжительности сигнал занял менее одной десятой секунды. Предположительно, его источник находится на отдалении от Земли в пять гигапарсек.

Ракета Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.