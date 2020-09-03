Ракета Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Космические аппараты принадлежат 21 заказчику из 13 стран.

Ракета-носитель Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщили представители компании-оператора Arianespace. Трансляция запуска ракеты в космос велась в прямом эфире.

Напомним, что для ракеты Vega в 2020 году это первый полет, а для оператора Arianespace - шестой запуск. В первые часы полета ракета успешно вывела на орбиту Земли все 53 космических аппарата. Они принадлежат 21 заказчику из 13 стран. Объекты с массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдения за планетой, обеспечение телекоммуникации, научные измерения, тестирование технологий.

Напомним, что старт Vega должен был состояться 18 июня, но запуск был перенесен из-за неблагоприятный погодных условий.

Запуск Ariane 5 с тремя спутниками связи с космодрома Куру перенесли.

Видео: YT / arianespace