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Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником ОАЭ

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Запуск два раза откладывали из-за погодных условий и все же с 3го раза состоялся, но потерпел неудачу.

Провалом закончился запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ.

Запуск ракеты-носителя с военным спутником Falcon Eye 1 с космодрома Куру во Французской Гвиане переносился два раза. Изначально запуск планировался на 6 июня, но из-за плохих погодных условий его перенесли на 7 июля, а затем и на 11 июля. Через 2 минуты после старта ракета начала менять траекторию и сошла с намеченного курса. 

На опубликованных кадрах видео видно, что ракета сначала идет вверх, а затем начинает падать. Исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт в прямом эфире заявила, что произошли серьезные технические неполадки, и миссия была провалена. Более точные причины сбоя будут объявлены позднее. Также Люс Фабрегетт извинилась за потерю ценного груза перед клиентами.

Видео: YouTube/SciNews

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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