Суд Иркутска отправил в колонию организаторов научного шоу, от которого пострадали дети

Признана вина Натальи и Олега Соболева, являющихся организаторами шоу в ТЦ "Гравитация".

Суд Иркутска отправил в колонию организаторов научно-развлекательного шоу, от которого пострадали дети. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону. Приговор вынесен в отношении двух фигурантов, являющихся организаторами мероприятия, проводимого в торговом центре "Гравитация". В ходе проведения химических опытов, возникло возгорание. Из-за воспламенения ожоги получили восемь несовершеннолетних. Все они сидели в первом ряду на представлении.

Приговором суда Наталье и Олегу Соболевым назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 100 тыс. рублей, а ведущему шоу - три года условно. пресс-служба СК РФ по Иркутской области

Напомним, что инцидент зафиксирован 1 июня 2018 года. В закрытом помещении научно-развлекательного центра "Гравитация" детям и их родителям демонстрировали опыты с применением огня. Неожиданно загорелась паровоздушная смесь. За медицинской помощью обратились восемь детей (в возрасте от 5 до 13 лет). Двум из них был причинен тяжкий вред здоровью. Прокуратура уточнила, что пострадавшими считаются 13 человек. Судебная инстанция удовлетворила гражданские иски о компенсации вреда на общую сумму в 6 миллионов рублей. Кроме директора компании "Кайзен" и его технического директора признан также ведущий шоу.

В Псковской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в составе организованной группы.

Фото и видео: Следственный комитет России