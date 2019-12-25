Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнят работы 18 ноября.

Выход российских космонавтов в открытый космос продлится около шести часов. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что за пределы Международной космической станции выйдут Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Мероприятие запланировано на 18 ноября.

В общей сложности работа экипажа на внешней поверхности станции займет около шести часов пресс-служба "Роскосмоса"

Эксперты напомнили, что программа выхода в открытый космос предполагает проверку герметичности выходного люка модуля "Поиск", а также замену сменной панели регулятора расхода жидкости на модуле "Заря". Экипаж очистит иллюминатор модуля "Звезда" и проведет определенные работы по научной программе. Среди списка задач указано переключение антенны "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и изменения положения нескольких датчиков блока контроля давления и осаждения.

Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле.

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