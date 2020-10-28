Космонавт Вагнер отметил юбилей на МКС тортиком

Экипаж поздравил россиянина, но продолжил работу на станции.

Российский космонавт Иван Вагнер отметил юбилей на Международной космической станции тортом. Члену экипажа отправили праздничный торт, открытки от друзей и фотографии близких на грузовом корабле "Прогресс МС-15" с двухнедельным опозданием. Об этом рассказал сам Вагнер, который недавно вернулся с орбитальной станции. Информацией спикер поделился в рамках пресс-конференции, проведенной в центре МИА "Россия сегодня".

Юбилей отметили абсолютно обычно, вечером поужинали. Коллеги меня поздравили... Обычный рабочий день Иван Вагнер, российский космонавт

Напомним, что экипаж Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Кристофера Кэссиди вернулся на Землю 22 октября. В рамках 196-суточной миссии специалисты приняли два грузовых корабля из РФ, японский HTV-9 и Cygnus из США.

Российским космонавтам на МКС не хватает своего огорода.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"