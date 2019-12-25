Космонавт Вагнер рассказал, как проходит реабилитация после возвращения с МКС

Космонавт постепенно привыкает к земным условиям.

Петербуржец Иван Вагнер вернулся на Землю с МКС и рассказал в соцсети, как проходит реабилитация и адаптация после космоса.

Мужчина поделился, что тело уже не такое тяжелое, как в первый день, уже можно ходить самостоятельно. Постепенно уходит эффект укачивания. За здоровьем вернувшихся космонавтов следят врачи, которые проводят различные исследования. Так, эксперты стараются понять, как сильно на организм повлияла невесомость.

К примеру, один из экспериментов называется "Созвездие" на второй день после прибытия на Землю космонавты выполняли режим ручного управляемого спуска на центрифуге с перегрузками до четырех единиц.

Отметим, что на Земле космонавты находятся четвертый день.

Ранее мы писали, что петербургский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС.