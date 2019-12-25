Петербургский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что петербургский космонавт Иван Вагнер сделал снимки Куштау с борта МКС. Он опубликовал снимки на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Пески окружены болотами и лиственничной тайгой, что в сочетании с хребтом Кодар делает это место уникальным и безумно красивым!
Иван Вагнер.
Также космонавт отметил, что массив похож на пустыни Средней Азии.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет.
Фото:Космонавт Иван Вагнер/вк
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