Петербургский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС

Массив длиной 9 км и шириной 4 км внешне похож на пустыни Средней Азии

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что петербургский космонавт Иван Вагнер сделал снимки Куштау с борта МКС. Он опубликовал снимки на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Пески окружены болотами и лиственничной тайгой, что в сочетании с хребтом Кодар делает это место уникальным и безумно красивым! Иван Вагнер.

Также космонавт отметил, что массив похож на пустыни Средней Азии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет.

Фото:Космонавт Иван Вагнер/вк