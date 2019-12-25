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Петербургский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС
Сегодня, 12:27
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IRINA_CHALKINA

Петербургский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС

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Массив длиной 9 км и шириной 4 км внешне похож на пустыни Средней Азии

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что петербургский космонавт Иван Вагнер сделал снимки Куштау с борта МКС. Он опубликовал снимки на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Пески окружены болотами и лиственничной тайгой, что в сочетании с хребтом Кодар делает это место уникальным и безумно красивым!

Иван Вагнер.

Также космонавт отметил, что массив похож на пустыни Средней Азии.  

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет.

Фото:Космонавт Иван Вагнер/вк

Теги: космонавт иван вагнер, куштау, мкс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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