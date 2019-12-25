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В Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет
Сегодня, 9:58
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет

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Для этого ему необходимо нарисовать 3800 платков.

В понедельник, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет. У Валентина Шановича есть страничка в Instagram. 

Для исполнения мечты молодому человеку необходимо нарисовать 3.800 таких платков. В начале октября Валентин узнал, что экзоскелет стоит 3,95 миллиона рублей. 

Привет! Я Валентин,мне 15.У меня ДЦП.
И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ

Валентин Шанович

У Валентина уже более одиннадцати тысяч подписчиков. Известно, что ему удалось продать  уже 200 платков. Он расписывает их по древней турецкой технике Эрбу. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали еще одного младенца от суррогатной матери.

Фото:valentin_schanovich/Instagram

Теги: дцп, подросток, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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