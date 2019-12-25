В Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет

Для этого ему необходимо нарисовать 3800 платков.

В понедельник, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет. У Валентина Шановича есть страничка в Instagram.

Для исполнения мечты молодому человеку необходимо нарисовать 3.800 таких платков. В начале октября Валентин узнал, что экзоскелет стоит 3,95 миллиона рублей.

Привет! Я Валентин,мне 15.У меня ДЦП.

И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ Валентин Шанович

У Валентина уже более одиннадцати тысяч подписчиков. Известно, что ему удалось продать уже 200 платков. Он расписывает их по древней турецкой технике Эрбу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали еще одного младенца от суррогатной матери.

Фото:valentin_schanovich/Instagram