В Петербурге подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет

В понедельник, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет. У Валентина Шановича есть страничка в Instagram.
Для исполнения мечты молодому человеку необходимо нарисовать 3.800 таких платков. В начале октября Валентин узнал, что экзоскелет стоит 3,95 миллиона рублей.
Привет! Я Валентин,мне 15.У меня ДЦП.
И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ
Валентин Шанович
У Валентина уже более одиннадцати тысяч подписчиков. Известно, что ему удалось продать уже 200 платков. Он расписывает их по древней турецкой технике Эрбу.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали еще одного младенца от суррогатной матери.
Фото:valentin_schanovich/Instagram
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