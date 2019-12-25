В Петербурге госпитализировали еще одного младенца от суррогатной матери

12-дневный малыш находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 16 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы на улице Декабристов. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, в учреждение доставили 12-дневного малыша.

Известно, что ребенка родила суррогатная мать, а полицию и органы опеки вызвала присматривавшая за младенцем няня. Как выяснилось, новорожденный был в постгепактическом состоянии. Малыш находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Это уже не первый "суррогатный" ребенок за последнее время, который переживает госпитализацию или умирает в Петербурге. Первый случай произошел в Ленобласти 9 октября.

Ранее мы писали, что скончавшийся в больнице шестимесячный петербуржец болел коклюшем.

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