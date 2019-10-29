Госпитализирована сестра умершего в Петербурге младенца суррогатной матери

Девочку с признаками конъюнктивита направили на обследование в Детскую городскую больницу №3.

В Петербурге для обследования госпитализировали девочку, рожденную для суррогатного родителя и проживавшую в квартире вместе с погибшим мальчиком. Об этом сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Девочку с признаками конъюнктивита направили на обследование в Детскую городскую больницу №3.

В среду, 14 октября, в квартире Приморского района был обнаружен мертвым месячный ребенок. По данным аппарата по правам ребенка, двойняшки были рождены суррогатной матерью для одинокого отца из КНР. По факту смерти ребенка СКР начал доследственную проверку.

Соседки рассказали о квартире, где скончался младенец от суррогатной матери.

Видео: Piter.tv