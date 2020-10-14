Соседки рассказали о квартире, где скончался младенец от суррогатной матери

Накануне ребенок очень сильно плакал.

Жительницы дома на проспекте Авиаконструкторов рассказали о квартире, в которой нашли мертвого ребенка, рожденного суррогатной матерью. Об этом пишет 78.ru.

По словам соседок, проблемы с квартирой начались полгода назад. Бывшим владельцем был военный. Он очень сильно болел. "Может, он умер, не знаю точно", - рассказала одна из женщин.

В последнее время в квартире проживала женщина с ребенком. Она работала няней и ухаживала за малышом до приезда биологических родителей.

"Начиная с апреля, шумит каждую ночь, прямо бегает по квартире — ребенок плачет, она его укачивает", - поделились подробностями соседки.

Накануне ребенок очень сильно плакал, минут 30-40. В среду, 14 октября, его нашли мертвым. Малышу исполнился только месяц.

По некоторым данным, умерший ребенок был из двойни. Биологические родители находятся за границей.

Ранее была названа причина смерти младенца, рожденного суррогатной матерью в Ленобласти.

Фото: pixabay.com