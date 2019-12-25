Названа причина смерти младенца, рожденного суррогатной матерью в Ленобласти

У мальчика могла быть острая сердечная недостаточность.

Стала известна предварительная причина смерти 5-месячного ребенка, которого родила суррогатная мать в Гатчинском районе Ленобласти. У мальчика могла быть острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для установления точной причины смерти необходимо провести еще несколько экспертиз.

О гибели 5-месячного мальчика стало известно днем 8 октября. Малыша родила суррогатная мать для родителей из Китая. По предварительной информации, ребенок находился с няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей. Они не могли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Суррогатная мать после родов получила деньги. О ее местоположении сейчас ничего не известно. Материалы по делу передали в Следственный комитет. В ситуации также разбирается Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

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