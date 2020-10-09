После падения школьника из окна гимназии в Петербурге завели дело

Пострадавшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения учащегося из окна гимназии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 8 октября в гимназии №67 на улице Профессора Попова, 25. 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа во время перемены. Пострадавшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом основания черепа, множественные ушибленные раны и гематомы лица и волосистой части головы, открытый перелом костей носа, ушибы груди и живота с повреждениями внутренних органов, переломы обеих голеней.

Как стало известно стражам порядка, подросток проживает в благополучной семье. Учителя и одноклассники пострадавшего ничего подозрительного за ним не замечали и не могут назвать точных обстоятельств случившегося. По словам некоторых учеников гимназии, причиной трагедии могло стать то, что учителя разрешали сидеть на подоконниках.

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Видео: Piter.TV