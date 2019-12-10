В квартире на Авиаконструкторов умер рождённой суррогатной матерью ребёнок

Это уже второй случай.

В Приморском районе Петербурга в среду, 14 октября, по неизвестной причине скончался младенец по фамилии Ми. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В дежурную часть позвонила няня, которая присматривала за месячным ребенком. Инцидент произошел в квартире на проспекте Авиаконструкторов около 11:15.

По некоторым данным, умерший ребенок был из двойни, рождённой суррогатной матерью. Биологические родители находятся за границей.

Ранее была названа причина смерти младенца, рожденного суррогатной матерью в Ленобласти.

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