Суд Петербурга взыскал 1,6 млн рублей с клиники суррогатного материнства в пользу иностранки

СМ подобрали, ей осуществили перенос эмбриона, однако беременность не наступила.

Районный суд Петербурга рассмотрел иск девушки с паспортом Ю‌жных Сандвичевых островов к организации, которая оказывает услуги по суррогатному материнству. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 27 января.

По словам иностранки, между сторонами был заключен договор на оказание услуг по суррогатному материнству. Его цена составила 2,6 млн рублей, из них истец оплатила почти 1,9 млн рублей.

Предполагалось, что будет оказан комплекс услуг – от поиска суррогатной матери (СМ) до содействия в оформлении согласия СМ на запись в ЗАГСе истца в качестве родителя рожденного ребенка. СМ подобрали, ей осуществили перенос эмбриона, однако беременность не наступила.

По заявлению истца оставшиеся эмбрионы выданы для транспортировки в другую организацию. Истцом предоставлен контракт об оказании услуг на оформление вывоза эмбрионов, оставшихся на хранении в клинике, на территорию другой страны. Денежные средства истцу не возвращены. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Таким образом, суд взыскал в пользу девушки 1,6 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 222,3 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 5 тыс. рублей, а также штраф 909,4 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV