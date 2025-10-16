Тюменская мошенница обещала суррогатное материнство 20 семьям из Крыма

Сейчас фигурантка расследования находится под домашним арестом.

Российские правоохранительные органы задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве. По информации от официального представителя МВД РФ, женщина обещала стать суррогатной матерью 20 семьям из Крыма. В рамках предварительного расследования сотрудникам полиции полуострова пришлось выехать в рабочую командировку в Тюменскую область для того, чтобы задержать подозреваемую. В операции были задействованы местные силы Росгвардии.

Оперативники установили, что в 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель. Мужчина рассказал, что они с супругой перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап суррогатного материнства более 340 тысяч рублей. Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и на прочие расходы. Женщина даже присылала клиентам чеки. Позже стало известно, что документы были поддельные. В ходе следствия полиция выяснила, что злоумышленница ранее действительно оказывала подобную услугу. Через мессенджеры или социальные сети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать деньги на медицинское обследование, проезд к месту проживания биологических родителей. Однако перед самим приездом сообщала потерпевшим о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона. Затем фигурантка расследования переставала выходить на связь. В отдельных случаях аферистка действительно приезжала для знакомства, но все же отказывалась от проведения процедуры переноса эмбриона под различными предлогами. Сейчас в отношении девушки ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Аналогичные уголовные дела были возбуждены еще в ряде регионов. В настоящее время все они соединены в одно производство. Опрошено порядка 20 семей, которые перевели злоумышленнице свои денежные средства. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время обыска по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли документы, подтверждающие факт мошеннических действий, банковские карты, на которые перечислялись денежные средства от пострадавших лиц, а также мобильный телефоню В гаджете хранятся данные о подделке финансовых чеков и медицинских справок, предоставляемых потерпевшим лицам.

В Батайске задержали двух человек за хищение аккумуляторных батарей для БПЛА.

Фото и видео: МВД Медиа