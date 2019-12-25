Эксперт прокомментировала запрет суррогатного материнства для иностранцев

Соответствующий закон был принят Госдумой РФ в окончательном чтении.

После рассмотрения депутатами Госдумы, в РФ окончательно вступил в силу запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Своё мнение о новом законе выразила главный врач Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметила, что мера поможет сделать формулировку в законодательстве более точной. Кроме того, Какучая подчеркнула, что заперт поможет исключить случаи использования биоатериала без участия родителей.

В законе все должно быть четко прописано. Сейчас есть большие пробелы в законодательстве. И врачебный мир уже как-то сам додумывает, где нельзя делать, где можно. Врач должен быть сегодня чуть-чуть юристом. Нино Какучая,главный врач Московской академической клиники ЭКО

Клиники по-прежнему может брать пациентов в случае, если брак был зарегистрирован на территории РФ, а иностранным гражданином является только один супруг. Обращение к услугам суррогатной матери подразумевает наличие конкретных медицинских показаний, заключила главврач.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС.

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