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В Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС

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В 2023 году количество процедур ЭКО в Ленобласти будет увеличено до 911.

В Ленинградской области до конца года будет выполнено 744 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В общей сложности на ЭКО в этом году направлено почти 93 млн рублей. Для пациенток это бесплатно – процедура проводится по ОМС, если есть показания.

Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

В 2023 году количество процедур ЭКО в Ленобласти будет увеличено до 911.

Также в Ленобласти за прошлую неделю родились семь пар двойняшек.

Фото: pxhere.com

Теги: омс, эко
Категории: Лента новостей,

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