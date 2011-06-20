В Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС

В 2023 году количество процедур ЭКО в Ленобласти будет увеличено до 911.

В Ленинградской области до конца года будет выполнено 744 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В общей сложности на ЭКО в этом году направлено почти 93 млн рублей. Для пациенток это бесплатно – процедура проводится по ОМС, если есть показания. Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

В 2023 году количество процедур ЭКО в Ленобласти будет увеличено до 911.

Также в Ленобласти за прошлую неделю родились семь пар двойняшек.

Фото: pxhere.com