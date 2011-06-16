Петербуржцам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре 2025 года

С наступлением октября вступают в силу значительные нововведения.

С наступлением октября вступают в силу значительные нововведения, влияющие на жизнь большинства граждан. Основные из них проанализировал портал spb.aif.ru.

Повышение зарплат и пенсий отдельным категориям работников

Индексация заработных плат и пенсий на уровень инфляции (7,6%) ожидает только тех сотрудников, чьи выплаты производятся непосредственно из федерального бюджета, а не из региональных или местных фондов. Индексация затронет сотрудников федеральных учреждений, гражданских служащих федеральных органов власти, военных пенсионеров и сотрудников ведомственных учреждений с особыми условиями труда.

Одновременно с этим увеличится пенсия военным пенсионерам за выслугу лет, пенсию по потере кормильца и инвалидность. Размер применяемого коэффициентного понижения при расчете пенсионных выплат составляет 89,83%, уточняет Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Упрощение участия в программах долгосрочных сбережений

С 1 октября оформление договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в рамках Программы долгосрочных сбережений станет возможным прямо на портале "Госуслуги". Подписывать договоры можно будет с использованием электронной подписи (укрепленной квалифицированной или неквалифицированной подписью физического лица, выданной через приложение "Госключ").

Микрофинансовые организации начнут выдавать ипотеку

С 22 октября микрофинансовые организации (МФО), находящиеся в полной собственности субъектов Российской Федерации, получат право выдачи ипотечных кредитов. Такая ипотека будет доступна только в рамках государственных программ (например, семейной, дальневосточной, арктической или IT-ипотеки). Процедура кредитования будет жестко регулироваться Центральным банком, а конечные условия и процентные ставки будут устанавливаться индивидуально каждым регионом.

Появятся ипотечные каникулы для индивидуальных предпринимателей и самозанятых

С 1 октября предприниматели и самозанятые смогут воспользоваться правом на ипотечные каникулы — временную приостановку погашения кредита на срок до полугода. Эта мера доступна один раз каждые пять лет и действует как для обычных кредитов, так и для льготных займов с поддержкой государства. Воспользоваться каникулами можно будет, если кредитный договор подписан после 1 марта 2024 года, заемщик не находится в стадии ликвидации или банкротства, а задолженность по договору не превышает установленный лимит просрочки.

Банки введут кнопки быстрого уведомления о мошенничестве

В мобильном приложении крупнейших банков России появится новая функция: специальная кнопка для быстрой подачи сигнала о попытке мошенничества. Пользователи смогут мгновенно сообщать банку о подозрительных операциях или звонках, получать справки о действиях мошенников и помогать полиции расследовать случаи мошенничества.

Ранее мы рассказали, какие законы вступили в силу 1 сентября.

Фото: Pxhere