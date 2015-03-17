Какие законы вступают в силу 1 сентября: запрет рекламы VPN, борьба с мошенничеством, мессенджер MAX на всех смартфонах

Piter.tv расскажет о ключевых изменениях, которые произойдут с этого дня.

В России с 1 сентября в силу вступил ряд изменений в законах в разных сферах жизни. Большинство из них были приняты в рамках противодействия мошенническим действиям. Piter.tv расскажет о ключевых изменениях, которые произойдут с этого дня.

Самозапрет на оформление сим-карт

В рамках противодействия телефонному мошенничеству россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Это можно будет сделать через "Госуслуги" или МФЦ. Кроме того, операторы будут проверять наличие самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ.

Напомним, в апреле нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. По нему также устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам.

Запрет рекламы VPN и поиска экстремистских материалов

Еще один закон, вступивший в силу, касается запрета ряда действий в сети Интернет. Отныне под запретом находится реклама VPN и других средств обхода блокировок. Нарушение закона повлечет штрафы в размере 50-80 тыс. рублей для физических лиц, 80-150 тыс. рублей – для должностных, 200-500 тыс. рублей – для юридических.

Кроме того, вводится запрет на умышленный поиск экстремистских материалов. За это размер штрафа составляет 3-5 тысяч рублей. По данным ТАСС, законом не запрещается личное использование VPN. Кроме того, пользователи могут без штрафа использовать соцсети и посещать сайты, заблокированные на территории РФ.

Мессенджер Max на всех смартфонах и планшетах

Национальный мессенджер Max вошел в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в России в 2025 году. Отмечается, что он заменит в перечне "VK Мессенджер". В правительстве отмечали, что Max обеспечит безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Всего в перечень обязательных для предустановки программ входят 19 отечественных продуктов. В их числе также имеются "Яндекс Браузер", сервис "Госуслуги", навигатор "2ГИС", платежная система "МИР" и другие. Мессенджер Max доступен для скачивания в магазинах приложений App Store, Google Play и RuStore.

Обратный билет для опоздавших на авиарейс

Опоздавшие на свой рейс пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться обратным билетом. Специалисты уточнили, что человеку необходимо будет только покрыть фактические расходы перевозчика, а дополнительных комиссий за опоздание больше не будет. Отметим, что ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на борт авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ клиента.

Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Запрет коммерческой деятельности на дачных участках

С 1 сентября в России будет действовать запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Как сообщает "РИА Новости", дачные участки отныне предназначены только для личного пользования. Под запрет на коммерческую эксплуатацию попадает также привлечение работников для сбора урожая.

За использование земли не по целевому назначению штраф для физического лица составит 10-25 тысяч рублей. Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура.

Новый перечень противопоказаний к управлению автомобилем

Обновленный список болезней, с которыми нельзя садиться за руль автомобиля, утвердило правительство РФ еще в апреле. В него добавили психические расстройства и аномалии цветового зрения. Как и прежде, основными противопоказаниями к управлению транспортом являются эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Вместе с этим ужесточились правила проверки водителей на состояние опьянения. Интервал между продувками в алкотестер увеличили с 15-20 до 25 минут. На сдачу анализа мочи отводится не более 30 минут с момента направления. Если водитель не успевает за отведенное время, ему придется сдать кровь.

